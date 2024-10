Tagadà, Giannini deraglia su VannaccI: "Togliamogli il vino"

15 ottobre 2024 a

a

a

"Togliamogli il vino": così Massimo Giannini, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha commentato le ultime dichiarazioni del generale Roberto Vannacci. Quest'ultimo, eletto al Parlamento europeo con la Lega, all'evento del Carroccio a Pontida ha risposto alla richiesta di un saluto in video di un militante dicendo: "La prossima volta ci vediamo qua a Pontida e magari da qualche altra parte visto che l'onda sta diventando tsunami".

"Il generale Vannacci dice che arriverà lo tsunami", ha rimarcato la Panella nel corso della trasmissione. "Io gli faccio molti auguri e li faccio anche a noi in parte ma non mi pare aria", ha replicato l'ex direttore de La Stampa. Che poi, riferendosi alla scelta del Carroccio di candidare il generale, ha aggiunto: "Sicuramente l'operazione Vannacci è stata una furbata di Salvini che ha salvato Salvini. Altrimenti la Lega avrebbe fatto il 6-7% e Salvini sarebbe andato a casa".

Guarda qui l'intervento di Giannini a Tagadà su La7

"No all'archiviazione", il gip si accanisce contro il generale Vannacci: cosa rischia ora

Secondo Giannini, il leader della Lega "si è portato dentro una mina vagante che anche se non smuove folle oceaniche fa un discreto casino in quell'area e quindi non immagino uno tsunami ma un disturbo. Noi con questo governo delle destre siamo dentro a una gara a chi si scavalca di più. Dove finiremo? Possono solo andare a sbattere". Un rischio che però per ora non si vede affatto.