Kate Middleton e William, voci sulle liti in casa: "Parolacce e oggetti lanciati addosso"

25 ottobre 2024 a

a

a

Anche William e Kate litigano. Apparsi da sempre una coppia affiatata, il principe del Galles e consorte hanno qualche scheletro nell'armadio. A svelare i retroscena sulla loro vita privata è la nuova biografia scritta dalla giornalista esperta della famiglia reale. Deborah Ameri ha raccolto le testimonianze di chi conosce, o ha conosciuto, i due da vicino. "Come tutte le coppie, si scontrano, si accapigliano, si urlano addosso e si dicono cose poco carine", si legge all'interno del libro "Galles Kate & William - Un amore reale".

Addirittura i due, presi dal litigio, si tirano addosso oggetti come cuscini. Ma non solo, si dicono parolacce alzando la voce. Insomma, una coppia come tutte. Stando alla giornalista, a dare il la ai dissidi sarebbe sempre William. Il principe, infatti, è incline ad arrabbiarsi facilmente, mentre la principessa è sempre quella che "per istinto" cerca di mettere pace per prima. Non a caso Re Carlo si fiderebbe di più di Kate. Quando ha voglia di vedere i nipoti George, Charlotte e Louis chiama direttamente la nuora anziché il figlio William.

"Sparito". Kate di nuovo in pubblico, ma spunta un dettaglio preoccupante

Un rapporto, il loro, che si è fatto più intenso "quando entrambi hanno scoperto di avere il cancro". In ogni caso i diverbi non hanno mai minato la complicità di moglie e marito perché, come ha ammesso lo stesso William, "ci divertiamo molto insieme, abbiamo un grande senso dell'umorismo".