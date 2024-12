Heather Parisi si scatena: "David Parenzo il vero fascista", il conduttore sbrocca

13 dicembre 2024 a

Si apre con Cicale di Heather Parisi, la puntata di oggi di L'aria che tira, su La7. David Parenzo entra con passo allegro e avverte: "La formica non cicale mica, adesso scopriremo perché abbiamo fatto questo omaggio".

La maggioranza, ricorda il conduttore, si è divisa sulle multe da cancellare ai no vax. "Forza Italia molto contraria al provvedimento, Giorgia Meloni ha inserito nel Milleproroghe l'idea di chi non chiedere soldi a chi non ha pagato la multa. E la Lega rilancia chiedendo un rimborso a chi a suo tempo aveva invece già pagato.

"Non dico che la maggioranza sta saltando, ma dovranno capire cosa fare perché Forza Italia non indietreggia", commenta Parenzo, che poi lava i panni sporchi in diretta.

"Tornano i no vax e ieri qualcuno si è arrabbiato perché io ho chiesto al governo di avere la decenza di dire come stanno le cose e fare una bella amnistia, come Togliatti con i fascisti nel 1946. Non stavamo combattendo una guerra con il vaccino? Guardate cosa scrive su di me Heather Parisi, nota scienziata del Covid".

Nel video, il messaggio social della ballerina, secondo cui Parenzo "è l'esempio perfetto di chi veramente sono i fascisti ai giorni nostri. Modesto consiglio: invece di rosicare per avere avuto torto per l'ennesima volta, controlla di non avere qualche 'strascico' da vaccino, semmai lo avessi fatto". Con tanto di hashtag #IoNonDimentico.