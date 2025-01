4 di Sera, Morani: "Quel che sta facendo Trump è grave". Occhio alle strepitose smorfie di Cruciani

24 gennaio 2025 a

a

a

Siamo a 4 di Sera, il talk-show in onda su Rete 4, la puntata è quella di venerdì 24 gennaio. A dominare il dibattito, come sempre e come quasi ovunque in questi giorni, è Donald Trump. Nel dettaglio, si parla del secco "no" al Green deal del nuovo presidente Usa, del rifiuto dell'ideologia verde, dell'addio agli accordi di Parigi.

Tra gli ospiti nello studio di Paolo Del Debbio, ecco Alessia Morani del Pd e Giusppe Cruciani, conduttore de La Zanzara di Radio 24 e molto affine al pensiero trumpiano per quel che riguarda il green.

Parte la filippica della Morani: "Lo ha definito un inganno - esordisce citando le parole di Trump sul Green deal -. Io credo invece che non si tratti di un inganno, ma di una responsabilità che le democrazie più mature devono prendersi nei confronti del pianeta. La salvaguardia del pianeta è un compito di tutti, anche perché le conseguenze del cambiamento climatico le misuriamo sulla nostra pelle: abbiamo visto le tragedie delle alluvioni, dall'Emilia Romagna al Veneto, alle Marche e alla Sicilia. Dunque un problema di inquinamento c'è", sentenzia.

"E a me - riprende la piddina - non va che la più grande democrazia del mondo si comporti come la Cina o l'India, perché per quel che mi riguarda gli Stati Uniti sono sempre d'esempio per chi crede nelle democrazie. Quindi quello che sta facendo Trump, secondo me, è grave, soprattutto da un punto di vista economico: che ci piaccia o no l'ideologia green è un pezzo di economia importante", conclude Alessia Morani, in una certa misura tradendosi, poiché parla di "ideologia".

Ecco, ma in tutto ciò, così come mostra il video che potete vedere qui in calce, a tenere banco sono le smorfie di un esasperato Cruciani: non proferisce nemmeno una parola, si limita a sbuffare, sospirare, a contorcersi di fronte al discorso della Morani. Un piccolo e sublime momento di televisione.