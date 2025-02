Albania, Ilaria Salis la sceneggiata dopo il verdetto dei giudici: "Benvenuti"

01 febbraio 2025 a

Come poteva mancare Ilaria Salis alla lunga lista di compagni che esultano per l'ennesima decisione dei giudici sui migranti in Albania. Più puntuale che mai, a notizia della mancata convalida del trattenimento di 43 immigrati, ecco che su X è pronta a stappare la bottiglia di champagne. "Operazione Albania, terzo schiaffo al governo. Dopo lo scandalo del torturatore liberato, un'altra figuraccia sulla pelle dei migranti - commenta sui social l'europarlamentare l'Alleanza Verdi e Sinistra -. Ancora una volta mettono in imbarazzo l'Italia davanti al mondo intero. Non si dimetteranno neanche questa volta, perché non conoscono vergogna. Ma dovrebbero. Eccome se dovrebbero. Liberi tutti! Migrants welcome! Meloni go home!". Insomma, Salis accoglie a braccia aperte gli immigrati con un "benvenuto".

Nella serata di venerdì 31 gennaio, infatti, la Sezione Persona, Famiglia, Minorenni e Protezione Internazionale della Corte d'appello di Roma ha sospeso il giudizio di convalida dei 43 migranti trattenuti nel centro albanese. Il gruppo di migranti, fermi nel centro di Gjader in Albania, provengono dall'Egitto e dal Bangladesh. La corte, nel motivare il rinvio scrive nella sentenza, ha preso "atto dei contrasti interpretativi manifestatisi nell'ordinamento italiano che attengono alla disciplina rilevante contenuta nella Direttiva n. 2013/32/UE nonché alla regolazione dei rapporti fra il diritto dell'Unione Europea e il diritto nazionale in relazione alla gerarchia delle fonti di diritto, con diretta incidenza sulla fattispecie in giudizio, si ritiene necessario, al fine di assicurare l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, formulare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE".

Così facendo insomma la corte "sospende il presente giudizio di convalida, fermi restando gli effetti sulla efficacia del trattenimento che conseguono per legge al decorso del termine". Parole chiare, anzi, chiarissime che però non fermano la volontà di Palazzo Chigi. Il governo - riferiscono fonti vicine a Giorgia Meloni - "è al lavoro per superare anche questo ostacolo".