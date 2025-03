Eva Henger, il commento di Marco Rizzo sotto il post contro Ilaria Salis: "Quanto sei bona"

10 marzo 2025 a

L'intervento di Eva Henger contro Ilaria Salis ha attirato l'attenzione di Marco Rizzo. L'ex europarlamentare, nonché presidente onorario del Partito Comunista, ha commentato il post dell'ex attrice a luci rosse. Con cosa? Con un complimento: "Quanto sei bona", ha scritto Rizzo sotto all'attacco della Henger all'esponente di Alleanza Verdi e Sinistra italiana.

Il tutto è accaduto durante la trasmissione radiofonica La Zanzara. Qui l'ex attrice ungherese ha detto senza mezzi termini: "Doveva marcire in galera". Il riferimento è ai 15 mesi trascorsi dall'insegnante monzese nel carcere di Budapest con l’accusa di aver partecipato a un attacco contro un gruppo di militanti di estrema destra. L’episodio, avvenuto nel febbraio 2023, si sarebbe verificato durante la Giornata dell’Onore, un evento celebrato ogni anno nella capitale ungherese. Salis ha sempre respinto le accuse e nel giugno 2024 è stata eletta europarlamentare nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra.

"Odio i naziskin, ma sono esseri umani come noi. Quella persona che è stata ferita è un padre di famiglia e non tornerà mai più come prima - ha tuonato l'attrice -. È stato un atto di violenza contro un essere umano. Ci sono i video del pestaggio, ma in Italia non li hanno fatti vedere. Ilaria Salis doveva restare in galera e invece si è fatta candidare e ora è anche europarlamentare".