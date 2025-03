Paolo Mieli stronca Prodi: "Domanda azzeccatissima"

Porro chiede a Mieli: "Perché si è levato un coro di polemiche secondo le quali siamo noi i provocatori, siamo i sicari del regime per quel tipo di domanda che abbiamo fatto?". Mieli va dritto al punto e smaschera gli ipocriti: "Per non entrare nel merito, molto semplice. La domanda era azzeccatissima in mezzo a tante fesserie, intendo fesserie come domande, non voglio offendere i colleghi, non li conosco. Diciamo che nessuna delle domande precedenti ha fatto notizia. Succede, quando ti trovi a parlare con il politico navigato che non si sbilancia e, magari, trova anche giornalisti navigati che ormai lo conoscono e non fanno domande compiacenti. Poi arriva qualcuno che ti fa una domanda che ti mette in imbarazzo e quello è il momento della verità".