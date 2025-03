Vittorio Sgarbi, l'indiscrezione: "Chi lo assiste in ospedale"

Vittorio Sgarbi non sta bene. E per questo motivo è stato ricoverato all'ospedale Gemelli. Il critico d'arte soffre da tempo di una brutta forma di depressione, che lo ha costretto a letto senza appetito. Ma non è solo. Al suo fianco ci sono la compagna di sempre Sabrina Colle e sua sorella Elisabetta, editrice della Nave di Teseo e regista. Le donne della sua vita lo assistono nella speranza che si possa riprendere.

"La mia depressione è un treno fermo in un luogo ignoto", aveva detto Sgarbi in un'intervista rilasciata a Repubblica. Secondo chi gli sta più vicino, sarebbero due le cause della sua malattia. Il critico d'arte ha perso la madre Rina, scomparsa nel 2018. Una perdita, che, a sentire gli amici, è stata l’inizio del buio. Un buio che Sgarbi, come ha raccontato a Gnoli nell’intervista confessione pubblicata il 9 marzo, non aveva mai conosciuto. Poi c'è anche il capitolo giudiziario. Soprattutto l'ultima pesante accusa di riciclaggio, autoriciclaggio e contraffazione di opere d’arte: il dipinto seicentesco di Manetti sparito e riapparso con una modifica. E ancora le contestazioni dell'Antitrust per le sue consulenze e i suoi cachet per eventi pubblici. Circostanza che lo ha poi spinto a dimettersi da sottosegretario alla Giustizia. Infine la delusione politica, consumatasi dopo la mancata elezione alle Europee con Fratelli d'Italia.