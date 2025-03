Otto e Mezzo, Serena Dandini stronca Prodi: "Con tutto il rispetto..."

Secondo la Gruber, quest'ultima avrebbe rivolto all'ex premier una "domanda provocatoria". Prodi, sottolinea ancora Gruber, le ha risposto "in modo malmostoso, ha reagito tirandole leggermente una ciocca di capelli. Poco fa l'ex presidente del Consiglio ha detto di aver fatto un errore, di esserne dispiaciuto e di non aver mai inteso aggredire o intimidire".

"Ha fatto bene ad aver detto di aver fatto un errore. Con tutta la stima e l'affetto anche per l'uomo e il percorso specchiato di Prodi devo dire che ha sbagliato, ha fatto un gesto offensivo , paternalistico, trattando la giornalista come una bimbetta dell'asilo ".

"Io credo che questo non si debba fare, anche se la domanda è provocatoria bisogna sempre rispettare la stampa. A maggior ragione se noi giustamente stigmatizziamo esponenti del governo che irridono e offendono o sono insolenti nei confronti di giornalisti, oppositori o magistrati. Mai come in questo momento bisogna dare il buon esempio".