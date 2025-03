Romano Prodi, Alan Friedman: "Agguato della Orefici a un buon nonno"

Ci mancava Alan Friedman a difendere l'indifendibile. Intervenuto ai microfoni de L'Aria Che Tira su La7, il giornalista statunitense ha detto la sua sull'ormai celebre tirata di capelli di Romano Prodi. L'ex premier ha tirato una ciocca della giornalista di Rete 4, Lavinia Orefici. Il motivo? Semplice, non ha gradito la sua domanda su Ventotene.

Quanto basta a Friedman per giustificare Prodi nonostante un video trasmesso tolga ogni dubbio sul suo vero intento. "Conosco bene Prodi, quando ero giornalista per il Financial Times anche a me una volta prese la guancia, non lo trovo offensivo. Non sono un apologista, vengo qui a dire quello che penso". Insomma, per Friedman l'economista "fa il buon nonno, a me lo ha fatto sulla guancia come a dirmi 'hai capito?'".