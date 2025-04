Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani umilia l'attivista green: "Ridicola"

Volano stracci a Dritto e Rovescio. Al centro della puntata in onda giovedì 3 aprile l'ultima battaglia degli eco-attivisti, quella che ha messo nel mirino i ristoranti di lusso e, ovviamente, i suoi gestori. Basti pensare a quanto andato in scena a Milano per mano di Ultima Generazione. Proprio un suo attivista si è reso protagonista di un acceso botta e risposta nello studio di Rete 4 con Giuseppe Cruciani. "Il problema è che ci vuole un giusto prezzo per il cibo e se con il mio stipendio non posso scegliere cosa comprare, non sono libero", esordisce Aldo Riboni, Eppure per il conduttore radiofonico si tratta di "una battaglia ridicola" perché è "una battaglia contro il lusso".

Non solo, perché per Cruciani "è la battaglia contro il lavoro". Nel mirino i blitz degli eco-attivisti contro il ristorante di Carlo Cracco. Il primo è avvenuto il 19 marzo, quando cinque attivisti hanno manifestato fuori dal locale per far luce sul problema della povertà, riuscendo a entrare nel ristorante, esponendo striscioni e chiedendo allo chef di aprire il locale una volta alla settimana offrendo pasti gratuiti a chi ne ha bisogno. Mentre il 23 marzo alcuni attivisti hanno versato tre bottiglie di passata di pomodoro nella veranda del ristorante.