Alan Friedman si arrende a Trump: "Compro solo italiano"

C’erano quelli che «se vince la Meloni emigro», e però sul più bello hanno perso il passaporto. Ci sono stati poi quelli che se ne andavano dall’America se vinceva Trump, ma non risultano migrazioni di massa, se non espulsioni di clandestini. E ancora: «Adesso che c’è Musk mi cancello da X», e magari in garage hanno la Tesla.

Ora c’è Alan Friedman, il quale non s’è ancora ripreso dalla catastrofe Kamala. Eccolo l’esperto Usa ed ex protagonista di “Ballando con le stelle”: «Mi dispiace dire questo, essendo americano, ma forse è arrivato il momento di chiederci, “posso vivere bene anche senza comprare prodotti made in Usa? ” Credo di sì. Personalmente da ora in poi cercherò solo prodotti Made in Italy/Made in Europa”. Chi è d’accordo?». Pochi, visto il numero di pernacchie ricevute su X, che è di proprietà di Musk, l’amico di Trump.