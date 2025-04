Alan Friedman su Elon Musk: "Dopo l'addio, sarà il caos"

Leggendo l'articolo di Alan Friedman su Elon Musk su La Stampa viene quasi da chiedersi se sotto sotto il giornalista economico americano, ormai italiano d'adozione e da sempre vicino alle posizioni democratiche di qua e di là dall'oceano, non tifi per il caos. Solo un sospetto maligno, per carità.

Nelle scorse ore il sito Politico, non nuovo a eclatanti "sparate", aveva assicurato come il presidente Donald Trump avesse rivelato ai suoi collaboratori che presto Musk avrebbe lasciato l'amministrazione per tornare a occuparsi delle sue aziende, con in testa Tesla che da settimane sta soffrendo terribilmente in Borsa. Nel giro di poco sono arrivate la smentite categoriche della Casa Bianca e dello stesso Musk, che ha bollato i rumors come "spazzatura". Per inciso, le voci di addio hanno fatto volare il titolo di Tesla sui mercati. Paradossi sospesi tra altissima finanza e politica.