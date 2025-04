PiazzaPulita, Paolo Mieli contro Trump: "Come si è arricchito in modo fraudolento"

A quattro mesi dall’insediamento definitivo di Donald Trump alla Casa Bianca qual è il bilancio delle sue promesse fatte in campagna elettorale? Se ne discute a Piazzapulita, salotto di discussione politica e sociale di La7, in cui Corrado Formigli fa gli onori di casa. E lo fa con Paolo Mieli, ex-direttore de La Stampa e Corriere della Sera. Formigli chiede subito all’ospite: “Quest'uomo, Donald Trump, aveva promesso pace e prosperità. A che punto siamo?”.

La risposta di Mieli è tutt’altro che incoraggiante: “Pessimo, aveva promesso prosperità e ha dato solo una scossa, ora con un momento di pausa, poi ha promesso di portare la pace in Ucraina in 24 o 48 ore non ricordo quanto, ma ha ricevuto Zelensky e lo ha preso a cazzotti, lo ha riempito. Aveva promesso di portare la pace in Medioriente e ha presentato un piano ridicolo e fantasmagorico e lì le cose stanno peggio di prima. Non so, peggio di così non mi sembrava possibile, forse una guerra in più poteva fare, ma non se l'è sentita”.