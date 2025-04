L'ultima profezia sulla tessera del Papa

Il Papa e la sua morte hanno scatenato complottisti, profeti improvvisati e cartomanti di periferia che ripescano previsioni sballate del passato per collegare la fine di un Papato con qualcosa di terribile che sta per accadere. Da Malachia a Nostradamus, passando anche per i complotti di Corona, il ritornello è sempre lo stesso: nulla è accaduto per caso. E così adesso pure la tessera del tifoso del San Lorenzo di Jorge Mario Bergoglio viene indicata come un segno premonitore, qualcosa che avrebbe indicato addirittura la data della morte del Papa. La tessera del Papa porta queste cifre: 88235.