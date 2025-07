Paolo Crepet spiana chi fa scena muta: "Vi piace Sinner, ma quando tocca a voi..."

Anche Paolo Crepet ha condannato il gesto di alcuni studenti che hanno fatto scena muta all'esame di maturità per protestare contro il sistema scolastico. Lo psichiatra sostiene che la studentessa di Belluna sia stata "quanto meno ingenua". E si chiede perché "in tanti anni di scuola si è chiesta solo alla fine perché nessuno l’abbia mai ascoltata e capita". Poi sottolinea che le contestazioni sono sempre lecite. Ma chi decide di esporsi dovrebbe farlo anche durante il percorso scolastico e non all’ultimo atto: "È andata proprio fuori tempo massimo. Protestare adesso, quando stai uscendo dal sistema scolastico, che senso ha? Non serve a niente. Non è di aiuto per nessuno".

Secondo Crepet, la ragazza doveva confrontarsi con i suoi insegnanti prima dell'orale di maturità. E, soprattutto, se l’è presa con l’unica cosa con cui non doveva prendersela: i voti. "Questo non lo condivido: i ragazzi non accettano la valutazione ma non è possibile affrontare la vita con questo atteggiamento. Ci piace tanto Sinner ma poi, quando tocca a noi, i voti non vanno bene", ha spiegato lo psichiatra. Il paragone con il tennista italiano è particolarmente azzeccato.