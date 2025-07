Ginevra Lamborghini, "ho sognato di star male". E la ricoverano...

"Sono stati due mesi lunghi, vissuti come su una montagna russa che mi ha fatto catapultare all'improvviso in un percorso che ha portato tanti cambiamenti". Così Ginevra Lamborghini - sorella della più celebre Elettra - su Instagram. La ragazza ha raccontato ai suoi followers cosa le è successo in questi ultimi due mesi. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato sui social una foto direttamente da una stanza di ospedale. La donna, infatti, sembra appena uscita dalla sala operatoria.

"Sono felice di come le cose sono andate - ha proseguito Ginevra -. Grata perché l'universo mi ha dato tutti gli strumenti per trovare la forza dentro di me e perché attorno mi ha dato un amore che mi ha sorretto in ogni momento. Mai avrei pensato di vivere una cosa del genere quest'anno, ma la vita è bella proprio perché è piena di sorprese".