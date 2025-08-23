Libero logo
Rita De Crescenzo, l'appello: "Basta odio, ho paura"

sabato 23 agosto 2025
"Io sono un personaggio colorato, sopra le righe, e questo lo so bene. So che faccio discutere e che non piaccio a tutti. Ma quello che sta accadendo negli ultimi giorni non è assolutamente giusto": lo sfogo arriva dalla tiktoker napoletana Rita De Crescenzo. "Ho paura. Basta odio, basta violenza mediatica", questo l'appello dell'influencer in un comunicato. "I sindaci hanno tutto il diritto di non autorizzare un mio concerto - ha proseguito la De Crescenzo, riferendosi alle decisioni di alcuni primi cittadini - è legittimo e non contesto questo. Quello che però non accetto è che queste decisioni vengano trasformate in dichiarazioni eclatanti, 'sparate' sui giornali con parole pesanti che finiscono per etichettarmi e per mettere la gente contro di me".

"Da quando sono uscite queste frasi mi stanno arrivando insulti, offese e perfino minacce", ha denunciato la tiktoker. Che quindi ha ricordato a tutti di essere "una donna, una madre, una persona come tutte le altre" che oggi però ha paura della situazione che si è creata. "Ho paura di una società in cui la violenza sulle donne è già troppo diffusa e in cui persino chi ricopre un ruolo istituzionale può contribuire ad alimentare odio nei miei confronti - ha sottolineato -. Una cosa è dire 'non autorizziamo uno spettacolo', un'altra è trasformare quel rifiuto in una campagna pubblica che mi mette alla gogna".

Secondo l'influencer, "questo non è solo un attacco al mio personaggio, è una forma di violenza mediatica che mi ferisce come donna e come persona. Chiedo rispetto. Non chiedo approvazione né applausi, ma solo che si smetta di alimentare odio. Basta violenza, anche quella verbale".

