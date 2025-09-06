Trillini, la campionessa olimpica sta con Acquaroli: siluro su Ricci

Giovanna Trillini, campionessa di Fioretto marchigiana, si schiera col governatore uscente, il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli, snobbando Matteo Ricci, sostenuto dal centrosinistra. La campionessa scenderà in pista e sarà alla guida di una lista civica. Se all'inizio era un po' scettica su questa nuova avventura, in un secondo momento, come ha spiegato lei stessa, "ho pensato: Acquaroli è un marchigiano vero, come me. È un vincente, come me. E in questi anni ha lavorato molto bene. E allora è giusto dargli una mano”.

La campionessa olimpica ha all'attivo 43 medaglie, 21 d’oro, di cui 4 alle Olimpiadi più un argento e tre bronzi. Portabandiera dell’Italia ai Giochi di Atlanta nel 1996, in un'intervista al Giornale, ha rivelato di amare le Marche e di avere anche qualche caratteristica in comune con il governatore uscente: "La riservatezza, il carattere un po’ timido. E credo anche la capacità di lavorare senza risparmiarsi mai”. Secondo lei, la riservatezza non è un limite: "La timidezza fa parte del carattere. L’importante è che se prendi un impegno lo porti avanti. Non fai proclami ma ti metti a disposizione delle persone”.