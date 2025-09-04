L'aria che tira, Ricci incastrato: "Lei che fa?", il candidato Pd balbetta

Ottimismo estremo, fede cieca o incoscienza? Matteo Ricci, eurodeputato del Pd e candidato del centrosinistra alle elezioni regionali nelle Marche, si dice sicurissimo di vincere la sfida contro Francesco Acquaroli, governatore uscente di Fratelli d'Italia. E questo nonostante una discesa in campo tribolata, con il Movimento 5 Stelle che ha minacciato per molti giorni di togliergli il sostegno in quanto indagato dalla Procura di Pesaro. Ospite di L'aria che tira su La7, in collegamento, l'esponente dem deve però rispondere a un paio di domande scomode da parte di Alessandro Gonzato, giornalista di Libero presente in studio.

"Vorrei chiederle - esordisce Gonzato -: lei un anno fa è stato eletto all'Europarlamento prendendo molti voti, ed è un merito, così come il candidato dei 5 Stelle Tridico in Calabria e il forse candidato Decaro in Puglia. Questo fatto secondo lei alimenta l'astensionismo? E nel caso perdesse rimarrà a fare il consigliere regionale nelle Marche o terrà il ruolo all'Europarlamento?".

"Non è stata una mia richiesta quella di candidarmi alle regionali, me l'hanno chiesto sostanzialmente tutti tant'è che siamo riusciti a costruire un'alleanza larghissima - replica Ricci -. L'amore per la mia terra ha prevalso, non ci sono state primarie e non ci sono state discussioni, probabilmente in questo momento ero l'unico che potesse mettere insieme una comunicazione così larga e io mi sono messo a disposizione perché è prevalso l'amore per le Marche".

