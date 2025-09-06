In Onda, Elsa Fornero insulta i giornali di destra: "Feroci"

Elsa Fornero non si smentisce mai. Ospite di In Onda nella puntata di sabato 6 settembre su La7, l'ex ministra non riesce a criticare la sinistra quanto invece riesce a farlo con la destra. Incalzata dalla conduttrice Marianna Aprile, l'economista esordisce con il caos Pd in Puglia: "Qui non c'è un messaggio edificante, l'impressione è che alcune persone non riescano a non pensare di essere indispensabili. So che è difficile fare politica oggi, ma è difficile trovare dei leader veri che ti parlano di futuro".

Poi ecco che subito cambia discorso: "Le prime pagine dei giornali sono 'deprimenti'. I giornali di centrodestra sono ferocemente pro-Meloni, quelli di centrosinistra, no, non ferocemente ma sono subdoli". Insomma, i giornali di destra sono "feroci" a differenza di quelli di sinistra.