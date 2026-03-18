Magistratura, Giorgio Mulè spiana Marianna Aprile: "Legga questi dati"

Da quando Giorgio Mulè ha stroncato Henry John Woodcock a Piazzapulita è diventato uno dei pesi massimi del fronte del "Sì" al prossimo referendum sulla giustizia. Sempre su La7 - questa volta a In Onda - il forzista si è trovato a dibattere con i due conduttori: Marianna Aprile e Luca Telese. Ma non ha avuto problemi a far valere le sue ragioni e a lasciare senza parole i padroni di casa.

"Prendo il dato delle ingiuste detenzioni - ha esordito così Mulè -, spiegatemi in quale paese normale ci sono 32.000 cittadini risarciti per ingiuste detenzioni in 30 anni, 6485 in 6 anni, in cui andate a vedere i dati della sezione disciplinare, la mano lieve è lievissima, e mi dite qual è il paese in cui c'è il 3 per 1 della giustizia per cui ne arresti 3 e ne condanni 1, e alla fine non paga nessuno di quei magistrati con le ingiuste detenzioni che sono costate 228.000 in 6 anni".