Paolo Mieli travolge i pro-Pal: "Da stupidi, mi stupisco"

"Mi stupisco che ci sia ancora qualcuno che firma appelli, firmare appelli è da stupidi". Paolo Mieli non usa mezzi termini. Ospite di Quarta Repubblica nella puntata in onda lunedì 1 settembre su Rete 4, il giornalista ammette: "Lo dico perché l'ho provato sulla mia pelle, quando firmai quello per Calabresi. Il riferimento è all'appello per la destituzione del commissario Luigi Calabresi, manifesto pubblicato sull’Espresso il 13 giugno 1971, circa due anni dopo la morte di Giuseppe Pinelli, e firmato da politici, intellettuali e giornalisti, tra i quali c’era lo stesso Mieli appunto.

E ancora: "Io sono stato tra i pochi a essersi pubblicamente scusati". Tornando poi all'appello dei pro-Pal, la firma del Corriere della Sera rincara la dose: "Hai qualcosa da dire? Dillo, a meno che tu non sia uno che non abbia la possibilità di parlare. Ma quelli hanno anche gli attori".