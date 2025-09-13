Kirk, Corrado Augias minimizza l'odio rosso: "Bella Ciao? Un brand"

Prima di Augias era stato il matematico Piergiorgio Odifreddi a sminuire: "La violenza è sempre stata usata negli Stati Uniti, fin dagli anni Sessanta. Ricordiamo per esempio Kennedy. Però sparare a Martin Luther King e sparare a un rappresentante di MAGA sono due cose molto diverse perché Martin Luther King predicava la pace e invece MAGA e Trump...". Insomma, se la vittima è di destra tutto è lecito. Intanto emergono nuovi dettagli su Tyler Robinson, autore dell'omicidio. Il 22 avrebbe lasciato bossoli incisi con frasi come "Hey fascist! Catch!" ("Hey fascista! Prendi al volo!" e "Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao", chiaro richiamo alla tradizione antifascista europea e ai simboli usati dalle reti Antifa contemporanee.