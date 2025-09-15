Charlie Kirk, agghiacciante post di Gianni Cerqueti: "Hanno raddrizzato la mira"

Gianni Cerqueti, celebre telecronista della Rai per la Nazionale e da qualche anno in pensione, è finito al centro di una pesante polemica legata alla morte di Charlie Kirk. "Un dato appare oggettivo, hanno raddrizzato la mira", il post pubblicato sul social e successivamente cancellato. Parole che hanno innescato reazioni durissime sui social. La frase di Cerqueti è stato poi corretto così: "Un dato appare oggettivo: rispetto a Thomas Matthew Crooks, Tyler Robinson ha avuto una mira micidiale. Ha solo 22 anni. Dove e come si è allenato? Chi lo ha aiutato per farlo diventare così infallibile?".

Il riferimento di Cerqueti è a Thomas Matthews Crooks è il 20enne che il 13 luglio 2024 cercò di assassinare l’allora ex presidente degli Stati Uniti (poi rieletto) Donald Trump, mentre teneva un comizio elettorale in Pennsylvania. Il post, in doppia versione, una sparita e l'altra corretta, di fatto ha dato il via a una serie di critiche da parte degli utenti contro il cronista: "Vergognati", "provo pena per te", sono solo alcuni dei messaggi arrivati sotto al post di Cerqueti.