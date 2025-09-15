Libero logo
Charlie Kirk, agghiacciante post di Gianni Cerqueti: "Hanno raddrizzato la mira"

di Ignazio Stagnolunedì 15 settembre 2025
(Screenshot Rai)

1' di lettura

Gianni Cerqueti, celebre telecronista della Rai per la Nazionale e da qualche anno in pensione, è finito al centro di una pesante polemica legata alla morte di Charlie Kirk. "Un dato appare oggettivo, hanno raddrizzato la mira", il post pubblicato sul social e successivamente cancellato. Parole che hanno innescato reazioni durissime sui social. La frase di Cerqueti è stato poi corretto così: "Un dato appare oggettivo: rispetto a Thomas Matthew Crooks, Tyler Robinson ha avuto una mira micidiale. Ha solo 22 anni. Dove e come si è allenato? Chi lo ha aiutato per farlo diventare così infallibile?".

Il riferimento di Cerqueti è a  Thomas Matthews Crooks è il 20enne che il 13 luglio 2024 cercò di assassinare l’allora ex presidente degli Stati Uniti (poi rieletto) Donald Trump, mentre teneva un comizio elettorale in Pennsylvania. Il post, in doppia versione, una sparita e l'altra corretta, di fatto ha dato il via a una serie di critiche da parte degli utenti contro il cronista: "Vergognati", "provo pena per te", sono solo alcuni dei messaggi arrivati sotto al post di Cerqueti.

A chiudere il cerchio un'altra frase del cronista legata questa volta al duello tra la premier Meloni e il professor Odifreddi: "Da decenni, ora e fino alla prossima galassia io sto dalla parte di Piergiorgio Odifreddi, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana".

