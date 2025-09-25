Maurizio Cattelan, che furbo! Caccia al tesoro con le sue statuine

Maurizio Cattelan ancora una volta bastona il mondo dell’arte contemporanea, e nello stesso tempo lo asseconda con una furbata che fa parlare di sé. In un mercato dove le sue opere valgono milioni, l’idea di trovarne una autentica a meno di un euro non è solo un gioco, ma un gesto concettuale coerente con tutta la sua poetica: scompaginare le regole dall’interno, ridicolizzare il sistema senza mai uscirne davvero. La nuova iniziativa si chiama “Dov’è Maurizio? ” ed è una caccia al tesoro globale. In palio c’è “We Are the Revolution” (2025), una miniatura di 23 centimetri che raffigura l’artista stesso appeso al muro per il colletto della camicia, scalzo e rassegnato, come un impiegato punito o un martire domestico. Realizzata in resina e dipinta a mano, la scultura è prodotta in 1.000 esemplari in collaborazione con Avant Arte. Dal 30 settembre al 7 ottobre, ogni giorno due indizi guideranno i partecipanti nelle strade di New York, e online a Londra e Amsterdam, per scovare una delle sculture nascoste in mercatini, bodegas o negozi d’antiquariato. Prezzo: da 99 centesimi a quasi 10.000 euro.

Il gioco non è nuovo nella carriera di Cattelan. Già nel 2000 il suo alter ego di feltro, penzolava da una gruccia metallica di Marcel Breuer. Oggi quell’eco beuysiana ritorna sotto forma di parodia: la rivoluzione non è più l’utopia collettiva, ma la caricatura di un artista che si mette in saldo, oscillando fra irriverenza e complicità con il mercato che critica. Perché mentre i fortunati della caccia potranno acquistare il “piccolo Maurizio” per una manciata di monete, gli altri potranno accedere alla lotteria ufficiale di Avant Arte, e sperare- se sorteggiati- di portarsi a casa una scultura al prezzo di 1.500 euro. Di certo, una volta chiusa la serie, varrà molto, molto di più. Del resto Cattelan è maestro nel trasformare il non sense in valuta. Lo fece con “Comedian”, la banana attaccata al muro che divenne simbolo virale del 2019, e con “America”, la toilette d’oro a grandezza naturale installata nel 2016. In entrambi i casi, l’opera era insieme sberleffo e prodotto di lusso, al tempo stesso critica e celebrazione del mercato. La stessa ambivalenza ritorna nella caccia al tesoro: l’artista si fa trovare sugli scaffali come un gadget pop, ma dietro l’operazione c’è la logica del collezionismo più esclusivo.