L'aria che tira, Dacia Maraini sfregia Charlie Kirk: "Questa è la sua eredità"

di Maria Pia Petrarolivenerdì 26 settembre 2025
1' di lettura

"La violenza sta crescendo ed è una terribile notizia, uccidere un uomo per le sue idee è la cosa più orribile che possa succedere, quindi non deve succedere assolutamente": Dacia Maraini lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7 a proposito della morte di Charlie Kirk, l’attivista conservatore americano ucciso in un attentato lo scorso 10 settembre. 

"Noi stiamo vivendo un momento di grande violenza e il linguaggio fa da spia, fa capire che c'è un degrado - ha proseguito la scrittrice -. Ed è facile passare dalla parola ai fatti". A quel punto il conduttore ha mostrato lo spezzone di un intervento di Kirk sull'aborto, un passaggio nel quale l'attivista diceva di considerare l'interruzione di gravidanza peggiore dell'Olocausto. 

E la Maraini, allora, ha aggiunto: "Bisogna sentire quello che Charlie Kirk diceva a proposito dei neri. L'idea era che i bianchi dovessero essere in qualche modo protetti perché hanno una superiorità, e questo è razzismo. E anche il suo atteggiamento nei riguardi delle donne, dei diritti civili... Questa è l'eredità. Allora se parliamo di eredità, dobbiamo dire che non ci convince l'eredità di Kirk".  

"Kirk? Questa è l'eredità": Dacia Maraini a L'Aria che tira, guarda qui il video

