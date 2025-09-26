L'aria che tira, Dacia Maraini sfregia Charlie Kirk: "Questa è la sua eredità"

"La violenza sta crescendo ed è una terribile notizia, uccidere un uomo per le sue idee è la cosa più orribile che possa succedere, quindi non deve succedere assolutamente": Dacia Maraini lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7 a proposito della morte di Charlie Kirk, l’attivista conservatore americano ucciso in un attentato lo scorso 10 settembre.
"Noi stiamo vivendo un momento di grande violenza e il linguaggio fa da spia, fa capire che c'è un degrado - ha proseguito la scrittrice -. Ed è facile passare dalla parola ai fatti". A quel punto il conduttore ha mostrato lo spezzone di un intervento di Kirk sull'aborto, un passaggio nel quale l'attivista diceva di considerare l'interruzione di gravidanza peggiore dell'Olocausto.
Roberto Saviano, la farneticazione: "Chi c'è dietro l'assassinio di Kirk"Ci mancava Roberto Saviano. All’indomani dello sciopero generale pro Gaza che ha bloccato mezza Italia e ha portat...
E la Maraini, allora, ha aggiunto: "Bisogna sentire quello che Charlie Kirk diceva a proposito dei neri. L'idea era che i bianchi dovessero essere in qualche modo protetti perché hanno una superiorità, e questo è razzismo. E anche il suo atteggiamento nei riguardi delle donne, dei diritti civili... Questa è l'eredità. Allora se parliamo di eredità, dobbiamo dire che non ci convince l'eredità di Kirk".
"Kirk? Questa è l'eredità": Dacia Maraini a L'Aria che tira, guarda qui il video