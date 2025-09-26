Dritto e Rovescio, Del Debbio spiana il maranza: "Distruggere le vetrine?"

"Una cosa è il confronto aspro, una cosa è distruggere negozi di persone che non c'entrano nulla con la causa palestinese, sono persone generalmente per bene che fanno il loro lavoro": Paolo Del Debbio lo ha detto a Dritto e Rovescio su Rete 4 durante il confronto con Jamal Favelas Jflous a proposito delle manifestazioni pro Pal dei giorni scorsi. E l'ospite, in collegamento con il talk, ha risposto: "No certo, mi dispiace, ma comunque non possiamo mettere a paragone una vetrina con quello che sta succedendo".

"Ho capito - ha controbattuto il conduttore - ma per quello lì la vetrina vuol dire che per un bel po' di tempo deve mettere da parte i soldi per rifarla". "Certo, le manifestazioni sono questo, purtroppo è così, la gente arriva che è inca**ata nera per un pensiero", ha insistito Jflous. Che ha aggiunto: "A manifestare e protestare c'erano un sacco di italiani, non solo ragazzi di seconda generazione o pseudo-maranza come li chiamano i giornalisti. Sicuramente stavano protestando per una roba che è sentita".