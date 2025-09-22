Libero logo
4 di Sera, Del Debbio non è in studio: "La prima volta in 20 anni", cos'è successo

di
lunedì 22 settembre 2025
Imprevisto a 4 di Sera. Paolo Del Debbio non è in studio. Al suo posto, Mario Giordano. E così il conduttore di Fuori dal Coro chiama al telefono il collega per spiegare al pubblico che cosa è successo: "Ciao Paolo, ma dove sei?", chiede Giordano.

La risposta è molto chiara: "Ecco, sono 20 anni, Mario, che conduco e la prima volta che mi capita sono imbottigliato in questo cacchio di traffico di Milano per causa degli scioperi e dell'acqua e di tutto. Sembra di essere in un paese del terzo mondo". Giordano scherza con Del Debbio: "Sei ostaggio anche tu delle manifestazioni.Ti hanno preso i Propal e ti hanno tenuto in ostaggio oggi".

Dritto e rovescio, lo studente zittisce la sinistra: "Come è morto Charlie Kirk"

Non solo odio, in Italia c’è anche chi considera Charlie Kirk un eroe e non gioisce affatto per la sua mort...

Del Debbio sta al gioco e risponde: "No, non mi hanno tenuto per fortuna in ostaggio. Sono in ostaggio del traffico, che è già meglio". Poi, sempre Del Debbio aggiunge: "Mi dispiace moltissimo, mi scuso, ti ringrazio e mi scuso anche col pubblico, ma, ripeto, in 20 anni è la prima volta che mi succede che non arrivo in tempo". Chiude Giordano:Paolo, io spero di essere... Sicuramente non sarò all'altezza...". E Del Debbio non ha dubbi sul contrario: "Il problema non c'è".
 

paolo del debbio

Dritto e Rovescio, sbroccano tutti! Una scena incredibile

Claudio Brigliadori
Dritto e rovescio, Pucciarelli: "Rabbia giusta e normale". E Cruciani sbotta

Roberto Tortora
Dritto e Rovescio, lo sfogo di Paolo Del Debbio: "Il cu*** che ho avuto"

Andrea Carrabino
Dritto e rovescio, lo studente zittisce la sinistra: "Come è morto Charlie Kirk"

Roberto Tortora