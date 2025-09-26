Beatrice Venezi, sfregio della Cgil: "Come Disneyland"

Libero logo
di Caterina Spinellivenerdì 26 settembre 2025
L'assemblea dei lavoratori del teatro La Fenice di Venezia contro Beatrice Venezi. Uno dei più importanti e prestigiosi teatri lirici al mondo ha indetto lo stato di agitazione per protestare contro la nomina a direttrice musicale della Venezi. E ora, ad aggiungersi alle proteste del teatro, ci si mette anche la Cgil. "La nomina di Beatrice Venezi a Direttore musicale al teatro La Fenice si inquadra perfettamente nella volontà di trasformare di Venezia in una Disneyland capace di attirare solo turismo di massa e mordi e fuggi", arriva a dire Nicola Atalmi, segretario generale Slc Veneto.

"Come sottolineato nella lettera dei professori d'orchestra, Venezi il curriculum di Venezi non è comparabile con quello dei direttori musicali stabili che negli anni si sono succeduti sul podio della Fenice, lo è invece - continua Atalmi - con un qualsiasi personaggio pubblico o influencer, visti i suoi 84.000 follower, gli spot per la cura dei capelli e le comparsate a Sanremo". Insomma, il sindacato getta fango e parla di "un'operazione tentata anche a costo di svilire l'impegno, la professionalità e la passione delle maestranze, dell'orchestra e del coro, oltre la storia di uno dei più importanti Teatri lirici al mondo". 

Di certo non è dello stesso parere Nicola Colabianchi. Il sovrintendente della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ammette: "Non mi spiego questa rigidità. È incomprensibile, non so dettata da quali motivi. Oltre a essere un maestro bravissimo, è giovane e donna e può consentire alla Fenice di tratteggiare percorsi nuovi e di attrazione per i giovani".

