Donald Trump, per attaccarlo "La Stampa" riabilita Lombroso

Quando si tratta di contribuire alla mostrificazione del nemico politico a sinistra non ci vanno tanto per il sottile. Va bene tutto, persino tirare fuori dagli armadi della storia e rispolverare le teorie pseudoscientifiche di Cesare Lombroso, tipico esempio delle esagerazioni e degenerazioni a cui arrivò il positivismo ottocentesco e che generò quella reazione o “rivolta ideale” che in Italia si tradusse nel pensiero serio e rigoroso di un Croce e di un Gentile. Per Lombroso i criminali erano tali per nascita e identificarli e prevenire i loro misfatti era possibile attraverso lo studio e la classificazione delle loro caratteristiche fisiche e, in particolare, della conformazione e della dimensione del loro cranio.

Una vera e propria ideologia che di scientifico non aveva nulla e che poteva facilmente sfociare, come in parte sfociò, nel razzismo biologico o biopolitico del nazionalsocialismo. A tentare una imbarazzata riabilitazione, fatta di distinguo capziosi, della fisiognomica politica è ora Massimiliano Panarari, brillante ma faziosissimo intellettuale della (fu?) gauche al caviale, che dalle pagine de La Stampa ci fa sapere che «se risultava imbevuto di troppi pregiudizi nei confronti dei comportamenti devianti dei poveri e del sottoproletariato», il lombrosismo «diventa una summa credibile e verosimile se applicata alla prossemica e all’estetica di gran parte delle élite trumpiste». Insomma, i sostenitori di Trump e Trump stesso non vanno considerati per quel che sono, dicono e fanno, per le esigenze e i bisogni a cui rispondono e rappresentano (condivisibili o no che essi siano), ma per il loro aspetto di brutti, sporchi, cattivi, e quindi naturaliter delinquenti.

«Bisogna portare attenzione - ci avverte Panarari - alle espressioni facciali dei protagonisti». Questo riduzionismo naturalistico, come si sarebbe detto un tempo, ci fa capire anche certe uscite di una Elly Schlein, ad esempio, che con ingenuità forse, ma sicuramente con convinzione, disse, in una delle prime interviste concesse da neosegretaria del maggior partito della sinistra, di affidarsi a un armocromista (figura di cui probabilmente l’iscritto medio al suo partito non immaginava nemmeno l’esistenza). Insomma, se un tempo erano professoroni e intellettuali, più o meno organici, il riferimento culturale del Partito, l’ “avanguardia del proletariato”, ora, ci pare di capire, a farla da padrone sono estetisti, curatori di immagine, lookologi e via discorrendo.