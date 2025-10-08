Ilaria Salis attacca Nordio: "Becera propaganda, sospetto inevitabile"

L'immunità confermata non basta a Ilaria Salis. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra italiana, salvata dal Parlamento Europeo, torna ad attaccare il governo. Nel mirino questa volta ci finisce Carlo Nordio. "Salis chiama, Nordio risponde? Finora ho sentito solo insulti e falsità: si ripete che io voglia sottrarmi alla Giustizia. Non è vero. La mia richiesta, da cittadina italiana, è semplice e chiara e resta immutata: voglio essere processata in Italia, con tutte le garanzie democratiche previste dal nostro ordinamento costituzionale. Non in un regime". Lo scrive su X l'eurodeputata. "Si può fare, e si può fare subito. L'immunità parlamentare europea non lo impedisce. Tutto dipende dalla volontà delle autorità italiane. Resto in attesa di sapere che ne pensano".
"Altrimenti - prosegue - il sospetto è inevitabile: che qualcuno utilizzi la mia vicenda per fare becera propaganda politica, mentre altri intendono la giustizia (sic) come quella di Orbán e il loro unico desiderio è vedere marcire, nelle galere di un regime straniero, una connazionale e un avversario politico. Che razza di patrioti...", conclude. Prima della stessa Salis erano stati i suoi avvocati ad appellarsi al Guardasigilli: "Il voto del parlamento conferma che oggi in Ungheria non è possibile celebrare un giusto processo nei confronti di Ilaria Salis. Non resta a questo punto che dare un seguito alla richiesta di Ilaria di essere processata in Italia. Pende una interrogazione parlamentare ancora priva di riscontro, attendiamo la determinazione del ministro della Giustizia".
Ilaria Salis, ora esiste una ricetta per schivare i processi per violenzeLe decisioni di un Parlamento democraticamente eletto quale, nonostante i suoi limiti, è quello europeo di Strasb...
Con la conferma dell'immunità, infatti, il processo a carico della Salis resta 'congelato' finché manterrà la carica da europarlamentare. Poi potrà rispondere dell'accusa di aver aggredito alcuni militanti neonazisti in Ungheria.