Maurizio Landini, "perché scioperate di venerdì?": lui va in tilt e sbrocca

A quel punto, però, il padrone di casa ha lanciato una provocazione piuttosto esplicita: "Bravi, perché non è di venerdì. Questa storia del venerdì ce la spiega? Perché lo fate sempre di venerdì? ". Landini - visibilmente in difficoltà - ha perso la pazienza . E, alzando il tono di voce, si è lanciato in una giustificazione poco convincente: "Banalmente questa volta lo abbiamo fatto di venerdì perché mercoledì sera hanno bloccato la Flotilla . Lo sciopero generale? Non è che lo abbiamo deciso noi di bloccare la Flotilla".

"Ma il garante dice che è illegittimo perché spiega che il sindacato si deve occupare di soldi di monete - gli ha fatto notare Giovanni Floris -. Non si deve occupare di Flotilla". Ma Landini ha tenuto il punto e, da abile leguleio, ha esposto una tesi che farebbe trasalire qualsiasi giurista: "A parte che è assolutamente legittimo e noi abbiamo rispettato la legge perché con l'attacco che hanno fatto alla Flotilla, chi era fuori legge era il governo israeliano che è intervenuto su acque internazionali e ha arrestato degli italiani. Questi che fanno i patrioti hanno fatto arrestare degli italiani la cui unica colpa era essere in acque internazionali per andare ad aiutare gente che Netanyahu sta facendo morire di fame".