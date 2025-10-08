Maurizio Landini, "perché scioperate di venerdì?": lui va in tilt e sbrocca

Se fino a qualche settimana fa restava ancora un velo di incertezza, dopo lo sciopero generale voluto dalla Cgil per protestare contro il blocco della Flotilla ogni dubbio è stato sciolto: Maurizio Landini fa politica. E lo si è capito perfettamente durante l'ultima ospitata da Giovanni Floris a DiMartedì, il talk show politico in onda su La7. "Voglio dare una notizia - ha esordito il sindacalista -. Il 25 ottobre, sabato 25 ottobre noi abbiamo organizzato una grande manifestazione a Roma, in piazza San Giovanni che mette proprio al centro la necessità di un'altra politica economia".
A quel punto, però, il padrone di casa ha lanciato una provocazione piuttosto esplicita: "Bravi, perché non è di venerdì. Questa storia del venerdì ce la spiega? Perché lo fate sempre di venerdì?". Landini - visibilmente in difficoltà - ha perso la pazienza. E, alzando il tono di voce, si è lanciato in una giustificazione poco convincente: "Banalmente questa volta lo abbiamo fatto di venerdì perché mercoledì sera hanno bloccato la Flotilla. Lo sciopero generale? Non è che lo abbiamo deciso noi di bloccare la Flotilla".
Maurizio Landini ha le traveggole: "Tanti lavoratori nelle piazze"Ormai bisogna prenderne atto. Il mondo reale e Maurizio Landini si sono incamminati su strade diverse. E una futura riun...
"Ma il garante dice che è illegittimo perché spiega che il sindacato si deve occupare di soldi di monete - gli ha fatto notare Giovanni Floris -. Non si deve occupare di Flotilla". Ma Landini ha tenuto il punto e, da abile leguleio, ha esposto una tesi che farebbe trasalire qualsiasi giurista: "A parte che è assolutamente legittimo e noi abbiamo rispettato la legge perché con l'attacco che hanno fatto alla Flotilla, chi era fuori legge era il governo israeliano che è intervenuto su acque internazionali e ha arrestato degli italiani. Questi che fanno i patrioti hanno fatto arrestare degli italiani la cui unica colpa era essere in acque internazionali per andare ad aiutare gente che Netanyahu sta facendo morire di fame".
Sciopero, Floris a Landini: "Perché lo fate di venerdì?". E il segretario della CGIL risponde così. #dimartedìhttps://t.co/VEhAp0nZDV— La7 (@La7tv) October 8, 2025