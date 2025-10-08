Eyal Mizrahi, "definisci bambino a Iacchetti? Cosa intendevo"

"Definisci bambino": su questa espressione qualche giorno fa si era acceso un dibattito di fuoco a È sempre cartabianca su Rete 4 tra Eyal Mizrahi, presidente dell'associazione Amici di Israele, e il conduttore Enzo Iacchetti. Oggi Mizrahi torna su quell'argomento spiegando cosa intendesse dire davvero con quelle parole: "Quasi la metà dei combattenti di Hamas ha tra i 15 e i 18 anni. Per l'Onu sono bambini, per Israele sono combattenti", ha detto a margine di un flash mob a Milano per la strage compiuta da Hamas contro Israele il 7 ottobre di due anni fa. Flash mob organizzato dalla comunità ebraica di Milano in piazza San Carlo.

"Ho detto definisci bambino perché la definizione di bambino è diversa a seconda dell'interlocutore. Secondo l'Onu lo è al di sotto dei 18 anni, per noi occidentali dei 10", ha proseguito il presidente di Amici di Israele. E ancora: "I palestinesi arruolano bambini in combattimento dai 14 anni, gli mettono un mitra in mano e li mandano a combattere. Durante la guerra l'età è scesa ai 12 anni. Sono loro che mettono a rischio la vita di tantissimi ragazzi. Per un soldato è difficile riconoscerli da lontano: se vede qualcuno che gli punta un mitra spara".