Libero logo
IlariaSalis
IsraeleHamas
FrancescaAlbanese
Garlasco

Eyal Mizrahi, "definisci bambino a Iacchetti? Cosa intendevo"

di Maria Pia Petrarolimercoledì 8 ottobre 2025
Eyal Mizrahi, "definisci bambino a Iacchetti? Cosa intendevo"

(Mediaset Infinity)

2' di lettura

"Definisci bambino": su questa espressione qualche giorno fa si era acceso un dibattito di fuoco a È sempre cartabianca su Rete 4 tra Eyal Mizrahi, presidente dell'associazione Amici di Israele, e il conduttore Enzo Iacchetti. Oggi Mizrahi torna su quell'argomento spiegando cosa intendesse dire davvero con quelle parole: "Quasi la metà dei combattenti di Hamas ha tra i 15 e i 18 anni. Per l'Onu sono bambini, per Israele sono combattenti", ha detto a margine di un flash mob a Milano per la strage compiuta da Hamas contro Israele il 7 ottobre di due anni fa. Flash mob organizzato dalla comunità ebraica di Milano in piazza San Carlo.

"Ho detto definisci bambino perché la definizione di bambino è diversa a seconda dell'interlocutore. Secondo l'Onu lo è al di sotto dei 18 anni, per noi occidentali dei 10", ha proseguito il presidente di Amici di Israele. E ancora: "I palestinesi arruolano bambini in combattimento dai 14 anni, gli mettono un mitra in mano e li mandano a combattere. Durante la guerra l'età è scesa ai 12 anni. Sono loro che mettono a rischio la vita di tantissimi ragazzi. Per un soldato è difficile riconoscerli da lontano: se vede qualcuno che gli punta un mitra spara".

Fabio Fazio torna in tv per incensare Enzo Iacchetti

Lui è tornato. Edizione numero 23. Ininterrottamente dal 2003, prima in Rai e ora sul Nove, Fabio Fazio ha fatto ...

Infine ha aggiunto: “Vi assicuro che un soldato, il più buono, quando vede qualcuno di fronte con un mitra che vuole ammazzarlo, spara per primo. Non si ferma per chiedere carta d’identità, perché o ammazzi o vieni ammazzato. Ma vi posso mettere la mano sul fuoco che nessun soldato israeliano spara su un civile tanto per ammazzarlo. Non ha senso. Non ha nessun senso anche dal punto di vista militare”.

Fabio Fazio a Enzo Iacchetti: "Sei l'idolo di tutti". Esplode la rivolta

A quanto pare, per Fabio Fazio basta minacciare di aggressione qualcuno in diretta televisiva per diventare "l'...

Prego? Fabio Fazio a Enzo Iacchetti: "Sei l'idolo di tutti". Esplode la rivolta

Tele-Gaza Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio annuncia Enzo Iacchetti: travolto dalle critiche

Altro che ai margini Enzo Iacchetti insulta l'ebreo e si riprende la ribalta

tag
eyal mizrahi
enzo iacchetti

Prego? Fabio Fazio a Enzo Iacchetti: "Sei l'idolo di tutti". Esplode la rivolta

Tele-Gaza Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio annuncia Enzo Iacchetti: travolto dalle critiche

Altro che ai margini Enzo Iacchetti insulta l'ebreo e si riprende la ribalta

ti potrebbero interessare

1787x885

Fabio Fazio a Enzo Iacchetti: "Sei l'idolo di tutti". Esplode la rivolta

Andrea Carrabino
1181x668

Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio annuncia Enzo Iacchetti: travolto dalle critiche

3072x2091

Enzo Iacchetti insulta l'ebreo e si riprende la ribalta

Francesco Storace
631x355

Enzo Iacchetti, show in tv e sospetti: il 5 ottobre...

Claudio Brigliadori