Francesca Albanese fa lo spot al parrucchiere e tace su Trump: il video della figuraccia

Francesca Albanese, relatrice Onu nota per essere diventata la paladina dei pro-Pal, ha suscitato scalpore con un video su TikTok girato in un salone di parrucchiere a Trastevere. Nel filmato, diventato virale, fa anche lo spot: "Il mio momento di relax è Nora, che ha aperto il negozio di domenica mattina perché io non ce la facevo neanche ad asciugarmi i capelli".

Invece di affrontare temi geopolitici, come l’accordo di pace tra Israele e Hamas, Albanese, come sottolinea ilSecolo d'Italia, promuove la parrucchiera Nora, che ha aperto appositamente il salone per lei, e coglie l’occasione per consigliare un libro, in una sorta di “promozione due per uno”. Insomma, dopo aver incassato le critiche per le sue parole sulla senatrice Liliana Segre e aver fatto i conti con la furi adei napoletani accusati "di non alzarsi presto la mattina", ora la Albanese si riscopre influencer.