Francesca Albanese insulta i napoletani: "Non si svegliano presto"

Non poteva mancare l'ennesima polemica firmata Francesca Albanese. La relatrice all'Onu di fatto è stata protagonista di uno scivolone abbastanza imbarazzante. Nella foga di portare acqua al mulino pro-Pal ha criticato, seppur con una battuta poco felice, i napoletani. Durante un evento pubblico ha dichiarato: “Per Gaza sono scesi in strada di notte anche i milanesi, che in genere, a differenza dei napoletani, hanno ben presente che la mattina presto devono alzarsi per andare a lavorare”.
La frase, senza dubbio offensiva, ha suscitato reazioni, soprattutto considerando che Albanese è originaria di Ariano Irpino (Avellino). Lo scrittore napoletano Angelo Forgione ha risposto con un post su Facebook, criticando duramente la gaffe: "Dispiace vedere Francesca Albanese mettere un becero stereotipo sui napoletani dentro un argomento drammatico come la tragedia palestinese - ha scritto Forgione -. Dalla commozione alla risata in un amen". Forgione ha poi aggiunto una riflessione: “Magari è troppo coinvolta nella sciagura mediorientale per avere la sensibilità di capire che la disoccupazione meridionale è altro tipo di dramma su cui non è il caso di scherzare”.
Francesca Albanese, FdI inchioda il Pd: "Diventa scomoda a 4 giorni dal voto"Una brutta figura mediatica e politica che rischia di trasformarsi in boomerang elettorale. A pochi giorni dal voto per ...
Ha sottolineato come i napoletani, al pari dei milanesi, si sveglino presto per lavorare. Ironizzando, ha concluso: “Forse neanche sa, la Albanese, che se a Milano c’è più gente impiegata, e quindi più gente che si sveglia all’alba, a Napoli c’è n’è più che a Milano a lavorare di notte nella ristorazione, talvolta senza contratto e con paghe da fame. Già, la fame, quella che si rischia di soffrire a Milano se si prova a sedersi a un ristorante dopo le ventidue”.
Il post di Forgione ha scatenato centinaia di reazioni online, tra commenti ironici e critiche ad Albanese. Un utente ha scritto: “Avere ragione su un determinato argomento, purtroppo, non la rende immune dal compiere altri scivoloni”, citando anche precedenti errori, come il commento sul sindaco di Reggio Emilia criticato per aver pronunciato la parola "ostaggi" e l'uscita di scena da In Onda appena ha sentito il nome di "Liliana Segre".
I genocidi succedono??? Cioè la signorina Albanese solidale con palestinesi e ironica con napoletani? Dispiace tanto vedere #Francescaalbanese puntare su uno stupido stereotipo sui napoletano dentro una tragedia palestinese.. Dalla commozione al “pernacchio” in un amen. Gli… pic.twitter.com/AdolEi1GdG— DJ RINGO (@VIRGINRINGO) October 10, 2025