Francesca Albanese insulta i napoletani: "Non si svegliano presto"

Non poteva mancare l'ennesima polemica firmata Francesca Albanese. La relatrice all'Onu di fatto è stata protagonista di uno scivolone abbastanza imbarazzante. Nella foga di portare acqua al mulino pro-Pal ha criticato, seppur con una battuta poco felice, i napoletani. Durante un evento pubblico ha dichiarato: “Per Gaza sono scesi in strada di notte anche i milanesi, che in genere, a differenza dei napoletani, hanno ben presente che la mattina presto devono alzarsi per andare a lavorare”.

La frase, senza dubbio offensiva, ha suscitato reazioni, soprattutto considerando che Albanese è originaria di Ariano Irpino (Avellino). Lo scrittore napoletano Angelo Forgione ha risposto con un post su Facebook, criticando duramente la gaffe: "Dispiace vedere Francesca Albanese mettere un becero stereotipo sui napoletani dentro un argomento drammatico come la tragedia palestinese - ha scritto Forgione -. Dalla commozione alla risata in un amen". Forgione ha poi aggiunto una riflessione: “Magari è troppo coinvolta nella sciagura mediorientale per avere la sensibilità di capire che la disoccupazione meridionale è altro tipo di dramma su cui non è il caso di scherzare”.