Francesca Albanese insulta i napoletani? Chi la porta in tribunale

"Questo è il primo genocidio in cui io vedo un moto popolare di sdegno, che si sta facendo massa critica e che scende nelle strade, lo dico pure a Milano, nel cuore della notte, in un giorno lavorativo… Milano non è Napoli, nel senso che lì ci pensano che si devono svegliare alle 6".

Questa frase pronunciata da Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per la Palestina, pronunciata davanti ai comici Daniele Tinti e Stefano Rapone durante il podcastTintoria ha sollevato un polverone mediatico clamoroso. Il popolo napoletano, infatti, insorge contro la paladina dei pro-Pal, che aveva già suscitato sgomento dopo le frasi su Liliana Segre e dopo la sceneggiata col sindaco Pd di Reggio Emilia.