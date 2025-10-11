Francesca Albanese insulta i napoletani? Chi la porta in tribunale

Libero logo
sabato 11 ottobre 2025
"Questo è il primo genocidio in cui io vedo un moto popolare di sdegno, che si sta facendo massa critica e che scende nelle strade, lo dico pure a Milano, nel cuore della notte, in un giorno lavorativo… Milano non è Napoli, nel senso che lì ci pensano che si devono svegliare alle 6".

Questa frase pronunciata da Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per la Palestina, pronunciata davanti ai comici Daniele Tinti e Stefano Rapone durante il podcastTintoria ha sollevato un polverone mediatico clamoroso. Il popolo napoletano, infatti, insorge contro la paladina dei pro-Pal, che aveva già suscitato sgomento dopo le frasi su Liliana Segre e dopo la sceneggiata col sindaco Pd di Reggio Emilia. 

Angelo Pisani, storico avvocato di Diego Armando Maradona in Italia, ha annunciato che procederà con la class-action: "Una donna che semina discriminazione esercita una forma subdola di violenza". Secondo il legale è indubbio che le parole dell'Albanese rappresentino "una violenza inaccettabile contro i napoletani", che Pisani definisce "quasi una sorta di fobia sociale". Pisani agirà quindi perché comprenda che cosa significa rispettare i napoletani e, soprattutto, rispettare la bandiera italiana e la Costituzione. Nessuno può permettersi di soffiare impunemente sul fuoco della guerra, oggi dobbiamo tutti impegnarci per favorire pace e dialogo".

