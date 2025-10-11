Flotilla, Mentana spiana Maria Elena Delia: "Non prendo lezioni dagli asini"

Mitraglietta mitraglia. Enrico Mentana picchia durissimo. Piove come una frustata, durissima e tagliente, la risposta del direttore del TgLa7 alle parole di Maria Elena Delia, portavoce italiana della Flotilla. Mentana non ha usato mezzi termini dopo essere stato attaccato per aver descritto come “transumanza” il ritorno di centinaia di migliaia di palestinesi a Gaza dopo il cessate il fuoco.

Delia, intervenendo dal palco di una manifestazione a Bologna - al suo fianco Patrick Zaki - aveva accusato Mentana di disumanizzare il popolo palestinese ricorrendo a quel termine. "Mentana l’ha chiamata la transumanza dei palestinesi. Transumanza è un termine che si usa per le greggi, per le vacche, per gli animali", aveva scandito la Delia, per poi rincarare poi la dose con una generalizzazione che lascia il tempo che trova: "Una certa narrazione è stata complice di questi due anni di genocidio e dei 75 anni precedenti di occupazione di Gaza e della Cisgiordania, dove non c’è Hamas ma c’è l’Autorità nazionale palestinese. L’informazione di questo Paese è stata quasi tutta parte integrante di questo sistema di complicità e questa informazione sta continuando a farlo". Insomma, la verità sarebbe prerogativa sua, di lady Flotilla.

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:44510100]]

Un comizietto, insomma. Peccato che la replica di Mentana sia arrivata, puntuale, durissima, la sera successiva nel corso del suo tiggì. "Non prendo lezioni dagli asini - ha premesso partendo in quarta -. Solo chi non ha studiato può parlare di 75 anni di occupazione di Gaza e della Cisgiordania. Alla signora Delia regalerò una copia di Pastori d’Abruzzo di D’Annunzio così scoprirà che la transumanza non è in nessun senso bestiale, come non lo è la migrazione. Godetevi la comune speranza di pace, invece di spargere fiele e ignoranza", ha concluso Mentana. Una replica, per la Delia, da ko tecnico.

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:44498556]]