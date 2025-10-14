Libero logo
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

TeleMeloni, Geppi Cucciari smonta la sinistra: "Per me rimane casa"

di
martedì 14 ottobre 2025
2' di lettura

"Sono in Rai, nel posto dove vorrei stare: è un editore che, con tutte le sue particolarità, per me rimane casa”: Geppy Cucciari lo ha detto in un’intervista a Repubblica smontando la narrazione della sinistra su TeleMeloni. Poi ha aggiunto: "In tutti questi anni alla Rai, sono 12, 13, c'ero da prima e lavoro stabilmente con i direttori di rete, semoventi". 

Da giovedì 16 ottobre la comica e conduttrice tornerà al timone di Splendida cornice su Rai 3. A proposito delle origini del programma, in particolare, ha detto: “Dopo il lockdown, quando eravamo tutti collegati, si voleva tornare alla normalità, con gli ospiti in studio. Così è nata la prima serata sotto l'egida di Rai Cultura, da Milano: un misto, come capita nella vita, tra l'occasione e l'agguato”. Parlando della differenza tra tv e teatro, invece, ha spiegato: “In teatro hai un'emozione che si rinnova sera per sera, lo spettacolo è lo stesso ma il pubblico cambia, sceglie di venirti a vedere. Con la tv sei tu a entrare a casa delle persone”. 

Sui messaggi che riceve dagli hater, poi, ha sottolineato: “Le minacce le ricevo io, ma arrivano a chi scrive, a chi recita, a chi ci governa, a chi coltiva un'idea, nella maggioranza e nella minoranza. Non si può augurare la morte a chi dissente. L'odio non può essere alimentato e coltivato”. Infine, riferendosi alla sua vita privata, si è definita “una romantica”. E ha aggiunto: “La vita vera inizia quando finisco di lavorare. La cosa che mi spaventa di più è quella che fa paura a tutti: perdere le persone che amiamo”.

L'assalto assurdo Incoronata Boccia, la giornalista Rai linciata dai giallorossi

Senza limiti Francesca Albanese contro Incoronata Boccia: "Indagare e punire", fatwa in Rai

Odio rosso Bruno Vespa, la replica dopo le scritte-choc in Rai: "Ci vuole altro per intimidirmi"

