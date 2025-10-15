FdI contro Francesca Albanese, interrogazione-Ue: rischia il posto

Non solo, perché "chiediamo che la Commissione si attivi per contestare presso l'Ohchr le condotte di Albanese non in linea con il suo mandato". Il primo firmatario dell'interrogazione, sottoscritta da tutti gli eurodeputati della delegazione Fratelli d'Italia/Ecr, ricorda che "la libertà di espressione è sacrosanta, ma se si assumono certi uffici e posizioni, come nel caso di Francesca Albanese, è chiaro che occorra mantenere atteggiamenti 'imparziali e inclusivi ', come peraltro specificato dallo stesso mandato dell'OHCHR. Mi sembra che, negli ultimi tempi, la Relatrice Speciale non abbia tenuto comportamenti o esternazioni particolarmente inclusivi, in particolar modo in interventi pubblici e sui media sul conflitto israelo-palestinese".

Da qui la riflessione: "È necessario interrogarsi se Albanese sia idonea a questo ruolo. E soprattutto se sia giusto che i cittadini europei contribuiscano all'Ohchr quando un suo vertice si esprime in questi modi e con questi comportamenti". D'altronde l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani riceve finanziamenti sia dal budget regolare delle Nazioni Unite che da contributi volontari. E nel 2024, il budget totale delle spese è stato di circa 450,1 milioni di dollari Usa.