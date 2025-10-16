FdI irride il "cortigiano" Maurizio Landini: "Hai dato un'occhiata ai prossimi ponti?"

A Maurizio Landini tutto è concesso. Mr. Cgil può organizzare uno sciopero anche se non è autorizzato, dunque illegale; può chiamare il suo popolo alla "rivolta sociale" e può ancora insultare Giorgia Meloni definendola "cortigiana di Trump". Così infatti si è espresso il sindacalista durante la sua ultima ospitata nel salotto televisivo di Giovanni Floris a DiMartedì su La7.

"Cosa che non ha fatto la Meloni che in realtà si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito - ha spiegato Maurizio Landini ai telespettatori di La7 -. Per fortuna che c'erano i cittadini italiani che sono scesi in piazza e hanno difeso la dignità e l'onore di questo Paese". Floris, però, da buon conduttore gli aveva fatto notare che quel termine può essere considerato discriminatorio o sessista: "Cortigiana verrà ripreso perché è un termine in qualche modo sessista. Intende dire: stare in qualche modo sulla scia di Trump senza incidere?". "Beh, certo. Intendo stare alla corte di Trump, essere il porta borse di Trump", si era corretto il sindacalista.