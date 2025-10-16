Libero logo
di
giovedì 16 ottobre 2025
FdI irride il "cortigiano" Maurizio Landini: "Hai dato un'occhiata ai prossimi ponti?"

2' di lettura

A Maurizio Landini tutto è concesso. Mr. Cgil può organizzare uno sciopero anche se non è autorizzato, dunque illegale; può chiamare il suo popolo alla "rivolta sociale" e può ancora insultare Giorgia Meloni definendola "cortigiana di Trump". Così infatti si è espresso il sindacalista durante la sua ultima ospitata nel salotto televisivo di Giovanni Floris a DiMartedì su La7.

"Cosa che non ha fatto la Meloni che in realtà si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito - ha spiegato Maurizio Landini ai telespettatori di La7 -. Per fortuna che c'erano i cittadini italiani che sono scesi in piazza e hanno difeso la dignità e l'onore di questo Paese". Floris, però, da buon conduttore gli aveva fatto notare che quel termine può essere considerato discriminatorio o sessista: "Cortigiana verrà ripreso perché è un termine in qualche modo sessista. Intende dire: stare in qualche modo sulla scia di Trump senza incidere?". "Beh, certo. Intendo stare alla corte di Trump, essere il porta borse di Trump", si era corretto il sindacalista.

Il video dell'intervento di Landini non è sfuggito all'account social di Fratelli d'Italia che su X ha picchiato duro, riflettendo sulla vera natura di mr. Cgil: "Landini, la scalata alla leadership della sinistra è tutta in salita e il nervosismo si vede. Con l’occupazione in crescita, provi a ritagliarti un ruolo nella politica internazionale, ma anche lì i risultati scarseggiano. Maurizio, hai già dato un’occhiata ai prossimi ponti per organizzare un altro sciopero? Landini cortigiano della sinistra".

