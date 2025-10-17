Ranucci, Roberto Saviano punta il dito: "Trasformato in un bersaglio"

Un chilo di esplosivo sotto l'auto di Sigfrido Ranucci. È quanto accertato dagli investigatori intervenuti dopo l'esplosione che ha coinvolto le macchine del giornalista di Report e della figlia parcheggiate davanti casa a Pomezia. Dai primi rilievi, sembra che l'ordigno sia stato piazzato tra la vettura e un cancello. I residui sono stati sequestrati e verranno sottoposti ad accertamenti. Intanto la piena solidarietà è stata espressa da tutti.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso "piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. La libertà e l'indipendenza dell'informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere". "Fatto di una gravità inaudita e inaccettabile" afferma anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. "Ci sarà il massimo impegno delle forze di polizia per accertare rapidamente gli autori. Ho dato mandato di rafforzare al massimo ogni misura a sua protezione" dichiara il ministro Piantedosi.