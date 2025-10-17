Tagadà, Fontana a Landini: "Meloni cortigiana? Doveva delle scuse immediate"

"È un termine che ha un chiaro sapore sessista e che va molto oltre le critiche che possono essere fatte a Meloni sull'atteggiamento che ha nei confronti di Trump": il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana lo ha detto in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7 riferendosi alle parole del segretario generale della Cgil Maurizio Landini sulla premier Giorgia Meloni. Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì nei giorni scorsi, Landini aveva detto che gli italiani in piazza sono scesi "per difendere l'onore dell'Italia" a differenza di "Meloni che si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito".

"Da questo punto di vista credo che sarebbe stato molto meglio, senza aprire una discussione, che ci fossero state immediatamente una precisazione e delle scuse - ha proseguito Fontana -. Oggi in qualche intervista c'è chi ha giustificato l'uso di questo termine nei confronti di una premier e una premier donna, io credo che bisogna cominciare a pesare le parole".