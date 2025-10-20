Giovanni Floris: "Mi hanno vomitato addosso", allo stadio finisce male

Giovanni Floris è stato ospite a Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico RaiRadio1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio lauro, detto il "simpatico Lauro". Il giornalista si è prima soffermato sull'attentato - per fortuna non andato a segno - al collega e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Secondo il giornalista, la vicenda di Ranucci "è terribile, di altri tempi, bisogna capire come si è arrivati a questo punto".

Subito dopo Giovanni Floris ha parlato anche di libertà di stampa e ha spiegato che, secondo lui, in Italia c'è un "atteggiamento politico antipatico, ma la democrazia consente di essere liberi anche in un clima come quello che stiamo vivendo".