Marco Ghigliani, l'ad di La7 muore a 60 anni. Il dolore di Mentana: "Non sarai dimenticato"

È morto questa mattina all'età di 60 anni Marco Ghigliani, amministratore delegato de La7 dal 2013. "Da tempo lottava contro una grave malattia, eppure ha lavorato fino all'ultimo giorno con l'impegno e la passione che lo hanno contraddistinto in questi ultimi vent'anni", sottolinea il TgLa7 sul proprio sito. Il direttore di La7, Andrea Salerno, ha scritto su X: "Marco Ghigliani se n'è andato. Nove anni di lavoro assieme, passando attraverso tutto e lavorando con passione. Non sarai dimenticato. Tutta La7 si stringe attorno alla sua famiglia, alla moglie Simona e ai suoi adorati figli. Ciao".

Su Instagram, il cordoglio del direttore del TgLa7 Enrico Mentana: "Non lo conoscevate, forse, ma questo signore ha guidato La7 come amministratore delegato per tanti anni, fino a ieri, fino al suo ultimo giorno di vita. Di tutti quelli che se ne vanno si dice - per rispetto - che lasciano un grande vuoto. Per Marco Ghigliani è solo la pura verità. Se ne va un dirigente sobrio, attento, che ha guidato tutti i nostri protagonismi verso risultati condivisi. Ma se ne va anche un amico, vero".

Nel 2001 Ghigliani approda a Telecom come responsabile Risorse Umane dell'Unità Territoriale Rete di Milano, ricoprendo poi lo stesso ruolo nel Gruppo Seat Pagine Gialle e Telecom Italia Media. Da febbraio 2007 ha rivestito l'incarico di Direttore Generale di Telecom Italia Media, coordinando le strutture preposte alla gestione e allo sviluppo dell'emittente televisiva La7 e dei relativi prodotti multimediali sulle diverse piattaforme nonché delle strutture tecniche e produttive di supporto. All'interno dello stesso gruppo è stato anche Presidente di MTV Italia e Consigliere per le Società Telecom Italia Media Broadcasting, TM News e Effe TV. Nel dicembre 2012 diventa amministratore delegato de La7 srl, ruolo in cui viene confermato l'anno successivo quando l'azienda passa sotto il controllo del Gruppo Cairo Comunication. Un impegno e una dedizione per i quali è stato insignito della onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.I funerali si svolgeranno lunedì 27 alle ore 11.00 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma.