Ranucci dopo l'attentato diventa idolo delle toghe

«Io non voglio che ritirino le querele contro di me, io voglio vincere sul campo, non per assenza di giocatori. Però vorrei che se un politico denuncia un giornalista, sapendo che quello che il giornalista ha detto è vero, poi paghi. E paghi anche salato».

Precisa, pero, che la scelta di accettare l’invito di intervenire all’assemblea generale dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), non è studiata. Solo una coincidenza. Ma rappresenta l’occasione per riportare l’attenzione su alcuni provvedimenti di stretta attualità. «Sono qui», spiega Ranucci applauditissimo da una platea solitamente sobria, «perché mi hanno invitato e sono venuto perché credo che sia importante in questo momento mandare un messaggio alla all’Associazione nazionale dei magistrati». Entra a gamba tesa nel dibattito che sta più a cuore ai magistrati”. Non lesinando critiche alle toghe: «Secondo me l’Associazione nazionale dei magistrati deve cominciare a ragionare in maniera meno correntizia: è un vizio politico quello delle correnti e il cittadino deve recuperare fiducia nella magistratura».

Ai colleghi giornalisti che a margine dell’Assemblea gli chiedono voterà al referendum ammette placidamente: «Io sono contrario alla separazione delle carriere perché in tutti i Paesi dove c’è la separazione delle carriere, il pm poi alla fine è sottoposto al potere politico. Noi abbiamo bisogno di poteri divisi che si facciano da contrappeso e solo così si può far funzionare la macchina democratica».