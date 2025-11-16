Gratteri, Scanzi fuori controllo: "Brrrrrrr, para..., mentecatti"

Insomma, vietato parlare del caso Gratteri. Vietato sottolineare lo sfondone in tv del giudice. Pena? Insulti da parte degli ultras de "no" che vedono nel referendum, disperatamente, l'ultimissima occasione per mettere in difficoltà Giorgia Meloni. Lasciando da parte il fatto che i sondaggi danno il "sì" di ben 12 punti, è necessario riportare qui il travaso di bile di Andrea Scanzi dopo le critiche a Gratteri. Sui social è un fiume in piena e così attacca chiunque si permetta di criticare la toga: "Vedo che molti fenomeni non aspettavano altro per trovare la scusa buona per attaccare un galantuomo come Nicola Gratteri. La solita mandria di furbini, para*uli, sciacalli e/o mentecatti. Brrrrrrr. Quando parlate di Gratteri, sciacquatevi la bocca".

Poi aggiunge: "Mi ritrovo appieno nelle parole di Ranucci: “Basta attacchi a un grande magistrato e a un grande uomo come Nicola Gratteri per la frase attribuita a Giovanni Falcone sulla separazione delle carriere. Gratteri ha immediatamente condiviso quella frase che gli è stata inoltrata da altri per generosità, non per ingannare ma per condividere con il pubblico un concetto importante su una norma che rischia di minare l'indipendenza della magistratura. Un concetto che corrisponde da sempre alla sua visione. Chi attacca un uomo che ogni giorno con il suo impegno contribuisce a consegnare un mondo migliore alle future generazioni, è uno stolto che guarda il dito e non la luna. Tutti coloro che vanno in cerca di fake possono esercitarsi con la disinformazione quotidiana di organi di stampa e politici”.