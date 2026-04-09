Maria Luisa Rossi-Hawikins e Scanzi, rissa dalla Berlinguer

Nelle stesse ore in cui Donald Trump e l’Iran annunciano l’accordo e scongiurano l’Apocalisse nucleare, a È sempre Cartabianca su Rete 4 Bianca Berlinguer assiste allo scontro atomico tra Maria Luisa Rossi-Hawkins e Andrea Scanzi. Due mesi e mezzo fa la giornalista di Mediaset, storica corrispondente da Washington, aveva definito l’editorialista del Fatto quotidiano «quel signore con gli anelli».

Alla prima occasione utile, l’assai poco permaloso Scanzi si vendica andandoci giù pesante e la Rossi-Hawkins non la prende bene: «Io sono basita dalla maleducazione, dalla veemenza e dagli insulti che ricevo nella televisione nazionale, perché nessuno ha mai...».

«Oh, piccolina! - la interrompe Scanzi sprezzante - Oh, poverina, gli stessi insulti che hai usato tu un mese fa, uguali, gli stessi insulti che hai usato tu un mese fa, uguali. Non fare la martire!». «Calma, calma, ti prego, Andrea! Parliamo di politica!», prova a glissare la Berlinguer.

«Io credevo di dover parlare di una situazione politica complessa, complicata e per certi versi molto dolorosa, non di subire questi attacchi violenti, semanticamente irrilevanti, lì dove la retorica sorpassa il contenuto», allarga le braccia la giornalista.

«No, andiamo!», prova ancora a limitare i danni la padrona di casa. «Che cosa vuoi che ti dica? - riprende il filo del discorso al Rossi-Hawkins - Io ho detto, dobbiamo gioire del fatto che possiamo tirare un sospiro di sollievo, perché così come era stato fatto terrorismo diplomatico, politico e semantico su quello che aveva detto Trump ci aspettavamo come minimo la guerra nucleare, cosa che non è arrivata e cosa che lui non ha mai detto! Poi che Trump mi piaccia o non mi piaccia, vede caro signore, è irrilevante, io sono una corrispondente alla Casa Bianca e riporto quello che dice il Presidente, con rapporti diretti con molti membri di questa Amministrazione e della precedente!».

«Ah lo so bene, lo so bene che hai rapporti diretti con la Casa Bianca... - ironizza Scanzi- Però le persone le chiami per nome e per cognome, per nome e cognome! Fai poco la simpatica, Rossi Hawkins. Fai pochi giochini che con me caschi male». Appuntamento per il prossimo confronto al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite.