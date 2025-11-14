Piazzapulita, "condivido": Mieli gela Schlein e Formigli in 3 secondi

Il conduttore Corrado Formigli gli chiede un parere sulla riforma della giustizia e se intende dire se andrà a votare in referendum e cosa. L'editorialista ed ex direttore del Corriere della Sera non ha problemi a rispondere.

"Voterò sì", spiega sottolineando come la battaglia sulla separazione delle carriere e la lotta alle correnti all'interno della magistratura non siano battaglie "della destra", ma da 30 anni, diciamo dal fenomeno Mani pulite e dalla faida tra toghe e politica, anche ampie fette del centrosinistra le abbiano sostenute.





Paolo Mieli e la riforma della giustizia: guarda qui il video di PiazzaPulita su La7

"Nella sua sostanza il principio della separazione delle carriere era nelle carte" della sinistra, ricorda Mieli: "Da D'Alema a Enrico Letta, in tempi più recenti, non è che è una cosa antica". La svolta radicale portata da Elly Schlein, sempre più appiattita sulle posizioni di comodo (ora la Cgil di Maurizio Landini, ora l'Anm e Magistratura democratica nello specifico), non può insomma far dimenticare il passato. Una Schlein che, forse non a caso, Mieli stesso definisce nel corso della serata la "Mamdani italiana". Alla luce dell'operato e delle strategie della segretaria dem, non è chiaro se possa essere un complimento (vista la vittoria elettorale del socialista-islamico, neo-sindaco di New York) o una critica.