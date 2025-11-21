Cacciari, "al di là di ogni decenza": affondo contro la sinistra in Campania

“In Campania è stato fatto un campo largo di compromessi incredibili, al di là di ogni decenza. Ma se non lo avessero fatto, la sconfitta sarebbe stata inesorabile. E allora…": il filosofo Massimo Cacciari smaschera la sinistra durante un intervento a Napoli a margine di un incontro sul tema di Sant’Agostino.
Quando gli è stato chiesto se la Campania, dove si andrà a votare il 23 e 24 novembre, possa essere considerata come una sorta di laboratorio politico per il centrosinistra, lui ha risposto: “Bah. Non direi un laboratorio: hanno fatto il campo largo come in altre regioni. E mi sembra l’unica cosa sensata che l’opposizione al governo Meloni potesse fare. Dunque dal punto di vista elettorale ci credo, dopo di che molto dipende dai progetti, dai programmi, che ancora mi sembrano latitare. E se questo mi sembra un campo largo di compromessi incredibili, è pur vero che gli accordi con Vincenzo De Luca erano inevitabili: per i politici vale il 'Primum vivere deinde philosophari'".
Duro anche sulla segretaria del Pd Elly Schlein: “Non ha strategie, ma è meglio di tutti gli altri che vedo in giro nel Pd: ha cominciato una narrazione che ha a che fare, più delle precedenti narrazioni, con un elettorato tradizionalmente di sinistra; è giovane, è donna…”. Proprio la leader dem ieri ha partecipato all'evento di chiusura della campagna elettorale del candidato Roberto Fico. “Andiamo a vincere con Roberto Fico. La persona giusta, una persona onesta. Ti sosterremo lealmente in questa grande sfida. Andiamo a vincere insieme in Campania e poi insieme vinciamo in Italia. Dal giorno dopo le regionali lavoriamo al programma per l’alternativa”, ha detto.