Cacciari, "al di là di ogni decenza": affondo contro la sinistra in Campania

“In Campania è stato fatto un campo largo di compromessi incredibili, al di là di ogni decenza. Ma se non lo avessero fatto, la sconfitta sarebbe stata inesorabile. E allora…": il filosofo Massimo Cacciari smaschera la sinistra durante un intervento a Napoli a margine di un incontro sul tema di Sant’Agostino.

Quando gli è stato chiesto se la Campania, dove si andrà a votare il 23 e 24 novembre, possa essere considerata come una sorta di laboratorio politico per il centrosinistra, lui ha risposto: “Bah. Non direi un laboratorio: hanno fatto il campo largo come in altre regioni. E mi sembra l’unica cosa sensata che l’opposizione al governo Meloni potesse fare. Dunque dal punto di vista elettorale ci credo, dopo di che molto dipende dai progetti, dai programmi, che ancora mi sembrano latitare. E se questo mi sembra un campo largo di compromessi incredibili, è pur vero che gli accordi con Vincenzo De Luca erano inevitabili: per i politici vale il 'Primum vivere deinde philosophari'".